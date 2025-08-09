Ограничения на полеты введены в шести аэропортах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают соответствующие действия.

Кроме того, в настоящее время аналогичные ограничения действуют в гавани Саратова. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении работы аэропорта Краснодара имени Екатерины II. Сообщения об открытии аэропорта начали массово распространяться в телеграм-каналах. Однако в ведомстве опровергли эту информацию, добавив, что в настоящее время авиагавань закрыта из соображений безопасности полетов.

