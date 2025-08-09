Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/granevsergey

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Калуги. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.

Кроме того, Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении работы аэропорта Краснодара имени Екатерины II. Сообщения об открытии аэропорта начали массово распространяться в телеграм-каналах. Однако в ведомстве опровергли эту информацию, добавив, что в настоящее время авиагавань закрыта из соображений безопасности полетов.