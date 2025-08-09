Форма поиска по сайту

01:45

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/langdu8x

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Временные ограничения вводились в аэропорту Калуги несколько раз за сутки в пятницу, 8 августа. Однако авиагавань возвращалась к работе в штатном режиме.

Также 8 августа ограничения коснулись аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты.

