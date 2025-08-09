01:45Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги
Фото: 123RF/langdu8x
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
Временные ограничения вводились в аэропорту Калуги несколько раз за сутки в пятницу, 8 августа. Однако авиагавань возвращалась к работе в штатном режиме.
Также 8 августа ограничения коснулись аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты.