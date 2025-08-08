08 августа, 18:10Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее 8 августа в аэропорту Калуги уже вводились временные запреты на полеты, они были сняты через несколько часов.
Такие же ограничения действовали в авиагаванях Сочи и Геленджика.
В период их действия в Сочи на запасные аэродромы ушли 17 самолетов. Перевозчики планируют стабилизировать расписание в течение двух дней. Вылет 25 рейсов задержан более чем на 2 часа. Чтобы исключить длительное ожидание вылета с нехваткой мест стоянок, были введены ограничения на прибытие самолетов – 5 рейсов в час.