Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 8 августа в аэропорту Калуги уже вводились временные запреты на полеты, они были сняты через несколько часов.

Такие же ограничения действовали в авиагаванях Сочи и Геленджика.

В период их действия в Сочи на запасные аэродромы ушли 17 самолетов. Перевозчики планируют стабилизировать расписание в течение двух дней. Вылет 25 рейсов задержан более чем на 2 часа. Чтобы исключить длительное ожидание вылета с нехваткой мест стоянок, были введены ограничения на прибытие самолетов – 5 рейсов в час.

