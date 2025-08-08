08 августа, 19:03Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Данные меры были введены в воздушной гавани ранее для обеспечения безопасности полетов.
В этот же день в данном аэропорту уже вводились временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Однако они были отменены через некоторое время.
Аналогичные меры вводились в аэропортах Сочи и Геленджика. По этой причине в первом городе на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.
График полетов планируется восстановить в течение двух дней. Чтобы исключить длительное ожидание вылета с нехваткой мест стоянок, были введены ограничения на прибытие самолетов – 5 рейсов в час.