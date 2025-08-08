08 августа, 23:57Транспорт
Введены временные ограничения в аэропорту Калуги
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Калуги. Однако меньше чем через час они были сняты. Авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.
Также временные ограничения коснулись аэропорта Сочи. Спустя несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
