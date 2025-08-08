Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 23:57

Транспорт

Введены временные ограничения в аэропорту Калуги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Калуги. Однако меньше чем через час они были сняты. Авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.

Также временные ограничения коснулись аэропорта Сочи. Спустя несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Читайте также



транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика