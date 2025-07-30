Росавиация аннулировала сертификат "Ангары" на обслуживание авиатехники

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Росавиация изъяла сертификат у иркутской авиакомпании "Ангара", в рамках которого специалисты осуществляли техническое обслуживание самолетов и их составляющих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято после внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Ространснадзора и Росавиации. Тогда были найдены нарушения в организации деятельности компании по техническому обслуживанию. В частности, документы были оформлены фирмой без фактического выполнения работ, а необходимое оборудование не применялось.

До этого момента авиакомпания не направляла материалы, которые доказывали бы отсутствие рисков для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. В связи с этим было принято решение об аннулировании сертификата. Теперь для обслуживания авиатехники организации нужно будет использовать лишь услуги сертифицированных сторонних фирм.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа". Причиной стало заявление гендиректора фирмы, который написал его в первый день выезда к эксплуатанту комиссии Росавиации.

Проверка была организована после выявления Ространснадзором целого ряда нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.

