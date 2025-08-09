09 августа, 21:04Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.
Кроме того, были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.
Меры объявлялись в нескольких аэропортах России утром 9 августа. В частности, они коснулись авиагаваней Саратова, Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ижевска.
В скором времени запреты были сняты в аэропортах Владикавказа и Калуги, а позже – в гаванях Саратова, Самары и Ульяновска, Ижевска, Казани, Нижнекамска и Домодедово.
Компания "Аэрофлот" корректировала расписание на фоне временных ограничений. Гражданам рекомендовали следить за онлайн-табло аэропортов.