Аэропорт Домодедово приостановил работу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Домодедово. Он не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

При этом аналогичные ограничения были сняты в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Ижевск, девять рейсов, которые направлялись в Казань, и один самолет, летевший в Нижнекамск.

Как отметила пресс-служба компании "Аэрофлот", в связи с временными ограничениями перевозчик корректирует расписание. Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов.

На фоне этого гражданам рекомендовано следить за онлайн-табло аэропортов.

Меры объявлялись в восьми аэропортах России утром 9 августа. Они коснулись гаваней Саратова, Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ижевска. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В скором времени запреты были сняты в аэропортах Владикавказа и Калуги, а позже – в гавани Саратова, Самары и Ульяновска. В настоящее время аэропорты принимают и отправляют рейсы.

