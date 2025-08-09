Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 августа, 15:02

Транспорт

Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Однако, как он уточнил, меры были вновь введены в гаванях Владикавказа и Калуги.

Ограничения объявлялись в некоторых аэропортах России утром 9 августа. Они коснулись гаваней Саратова, Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Ижевска и Домодедово. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В скором времени запреты были сняты в аэропортах Владикавказа и Калуги, а позже – в гаванях Саратова, Самары и Ульяновска, Ижевска, Казани и Нижнекамска.

В период действия запретов на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Ижевск, девять рейсов, которые направлялись в Казань, и один самолет, летевший в Нижнекамск.

В Роскомнадзоре не подтвердили утечку данных клиентов "Аэрофлота" после атаки хакеров

транспортгород

