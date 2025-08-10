Промышленное предприятие повреждено в результате атаки БПЛА в Саратовской области

Фото: 123RF/aapsky

В результате атаки украинских дронов на Саратовскую область было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Бусаргин предупредил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения.

На фоне этих сообщений приостановил работу аэропорт Саратова. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Также в Минобороны РФ сообщили, что 9 августа с 15:30 до 18:00 по московскому времени над регионами России было ликвидировано 35 украинских дронов. Один из них был сбит над территорией Московского региона.