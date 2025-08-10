10 августа, 04:22Происшествия
Промышленное предприятие повреждено в результате атаки БПЛА в Саратовской области
Фото: 123RF/aapsky
В результате атаки украинских дронов на Саратовскую область было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Бусаргин предупредил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения.
На фоне этих сообщений приостановил работу аэропорт Саратова. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.
Также в Минобороны РФ сообщили, что 9 августа с 15:30 до 18:00 по московскому времени над регионами России было ликвидировано 35 украинских дронов. Один из них был сбит над территорией Московского региона.