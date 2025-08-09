ПВО сбила 35 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников над российскими регионами с 15:30 до 18:00 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Один дрон был сбит над территорией Московского региона.

Еще 19 из них были сбиты над Краснодарским краем, девять – над Брянской областью, четыре – над акваторией Азовского моря и два – над Калужской областью.

Утром 9 августа Сергей Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА, направлявшегося на столицу. Его также сбили силы ПВО Минобороны РФ. На месте, куда рухнули обломки дрона, задействованы специалисты экстренных служб.

Позже стало известно о еще одном сбитом БПЛА. Он летел в сторону Москвы. Спустя время стало известно об очередной попытке атаки беспилотника. На место, куда упали обломки БПЛА, прибыли специалисты экстренных служб.