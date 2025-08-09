Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще один вражеский дрон, который летел в сторону Москвы, в субботу, 9 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков беспилотника работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА, направлявшегося на столицу. Его также сбили силы ПВО Минобороны РФ. На месте, куда рухнули обломки дрона, задействованы специалисты экстренных служб.

