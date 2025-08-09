Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили очередную попытку атаки беспилотника, летевшего в сторону Москвы, в субботу, 9 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр столицы, на место, куда упали обломки БПЛА, прибыли специалисты экстренных служб.

Утром 9 августа Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА, направлявшегося на столицу. Его также сбили силы ПВО Минобороны РФ. На месте, куда рухнули обломки дрона, задействованы специалисты экстренных служб.

Позже стало известно о еще одном сбитом БПЛА. Он летел в сторону Москвы. По словам Собянина, к месту падения его обломков также прибыли соответствующие службы.

