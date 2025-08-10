Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные ограничения были введены в авигаванях Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Также ограничения коснулись аэропорт Сочи. Однако меньше чем через час они были сняты. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Новость дополняется