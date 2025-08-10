03:19Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Саратова
Фото: 123RF/girich
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее подобные ограничения были введены в авигаванях Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.
Также ограничения коснулись аэропорт Сочи. Однако меньше чем через час они были сняты. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
