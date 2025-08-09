Форма поиска по сайту

09 августа, 07:39

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 97 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 97 украинских дронов над регионами России ночью в субботу, 9 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, один из дронов был сбит в небе над Московским регионом, 28 – над территорией Курской области, 13 – над Брянской областью, 13 – над Калужской областью, 10 – над территорией Тульской области, 8 – над Орловской областью, 8 – над Белгородской областью, 7 – над акваторией Азовского моря, 5 – над Краснодарским краем, 2 – над территорией Ростовской области, 1 - над территорией Крыма и 1 – над территорией Липецкой области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали 66 украинских БПЛА над регионами РФ. Атака продолжалась с 17:25 до 22:40 по московскому времени в пятницу, 8 августа.

Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местная жительница погибла при атаке дронов на регион. Ее родители получили травмы различной степени тяжести.

