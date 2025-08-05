Массированная атака дронов отражена в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Массированная атака украинских БПЛА была отражена в Ростовской области ночью во вторник, 5 августа. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Дежурные силы ПВО ликвидировали дроны в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. В результате атаки в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание на площади 500 квадратных метров.

В станице Тацинской также загорелся навес во дворе частного дома. Огонь был оперативно ликвидирован. Слюсарь подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал.

Ранее силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над регионами России за два часа. Атака продолжалась с 22:00 по московскому времени 4 августа до 00:00 5 августа. В Минобороны заявили, что 12 дронов устранили над территорией Брянской области и 1 – над Калужской областью.