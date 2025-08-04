Силы ПВО отразили массированную атаку дронов в Волгоградской области

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью средства ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате воздушной атаки пострадавших среди мирных жителей нет. В Иловлинском районе при падении обломков БПЛА был перебит высоковольтный провод. Специалисты уже ведут работы по восстановлению электроснабжения в поселке Иловля и ближайших населенных пунктах. В нескольких районах загорелась сухая трава, пожарные службы находятся на месте.

Кроме того, во Фролове тушат пожар в техническом здании станции Арчеда. Также были выбиты стекла в двух находящихся неподалеку жилых домах. Пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Вместе с тем в районе станции Арчеда временно ограничили движение поездов, чтобы ликвидировать неразорвавшийся дрон на ж/д путях. Повреждений путей при этом не зафиксировано.

Ночью 4 августа подразделения ПВО также ликвидировали несколько беспилотников над Воронежем. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле не выявлено.

Ранее в Белгородской области один человек пострадал после взрыва БПЛА. Детонация произошла на парковке коммерческого объекта. Мужчина самостоятельно обратился в больницу.