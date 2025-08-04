Несколько беспилотников уничтожены в небе над Воронежем

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников над Воронежем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. При этом в Воронеже объявлена угроза непосредственной атаки.

Вечером 3 августа дежурные силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в Крыму, Брянской, Курской и Орловской областях, а также над акваторией Черного моря.

Ранее мужчина погиб в Куйбышевском районе Самары в результате вражеской атаки БПЛА. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков дрона.