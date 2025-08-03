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03 августа, 22:26

Происшествия

Силы ПВО уничтожили три воздушные цели над Севастополем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией возле Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что в районе Парка Победы к берегу прибило БПЛА, заглушенный средствами РЭБ. Территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.

При этом Развожаев подчеркнул, что объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

В ночь на 3 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией РФ 93 украинских беспилотника. 60 аппаратов при этом было ликвидировано над акваторией Черного моря.

В результате атаки четыре человека получили ранения в Воронежской области, трое из них были госпитализированы. Из-за удара дрона один частный дом оказался полностью разрушен, в нескольких были повреждены стены, крыша и остекление.

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