Еще три человека пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В результате воздушной атаки БПЛА в Воронежской области ранения получили еще три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Таким образом, общее число пострадавших при ночной атаке увеличилось до четырех. Две жительницы Воронежа были доставлены в больницу, еще одной оказали помощь на месте. Кроме того, пострадавшего мужчину из пригорода госпитализировали с ожогом.

Из-за удара дрона один частный дом оказался полностью разрушен, еще в нескольких были повреждены стены, крыша и остекление. Помимо этого, в пригороде пожар повредил автомагазин и сарай.

Более подробные последствия атаки уточняются. На всей территории региона сохраняется режим опасности БПЛА.

В ночь на 3 августа Гусев сообщил, что силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем и тремя районами области по меньшей мере 15 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА травму ноги получила одна из местных жительниц.

Атаке БПЛА также подвергся город Сочи, в котором произошло возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Адлерском районе. Кроме того, обломки сбитого дрона зацепили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной.

Предварительно, пострадавших при воздушной атаке нет. Пожар на нефтебазе тушат 127 человек и 35 единиц техники.