Жительница Воронежской области пострадала при падении обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем и тремя районами области 15 беспилотников. Предварительно, в результате падения обломков БПЛА травму ноги получила одна из местных жительниц. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Во время атаки также загорелись ряд частных домов и хозпостроек, были повреждены несколько автомобилей. Более подробные последствия на земле уточняются.

На местах падения обломков уже находятся оперативные службы. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Вечером 2 августа средства ПВО уничтожили 41 вражеский беспилотник самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов было сбито в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки БПЛА в поселке Углеродовский Ростовской области загорелось одно из строений местного предприятия. Скончался сотрудник, который охранял объект.