03 августа, 07:35Происшествия
Средства ПВО уничтожили за ночь 93 беспилотника в регионах РФ
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили минувшей ночью 93 украинских беспилотника самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Большая часть дронов – 60 аппаратов – была ликвидирована над акваторией Черного моря. Кроме того, 18 беспилотников были сбиты в Воронежской области, семь – в Белгородской, три – в Брянской, два – в Курской, а также по одному дрону в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.
В результате воздушной атаки в Краснодарском крае произошло возгорание на нефтебазе в Сочи. Здесь загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. К тушению огня привлечены 127 человек и 35 единиц техники.
В Воронежской области при атаке БПЛА ранения получили четыре человека, троих из них госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте. Из-за удара дрона один частный дом оказался полностью разрушен, еще в нескольких были повреждены стены, крыша и остекление.