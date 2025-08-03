Средства ПВО уничтожили за ночь 93 беспилотника в регионах РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили минувшей ночью 93 украинских беспилотника самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большая часть дронов – 60 аппаратов – была ликвидирована над акваторией Черного моря. Кроме того, 18 беспилотников были сбиты в Воронежской области, семь – в Белгородской, три – в Брянской, два – в Курской, а также по одному дрону в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.

В результате воздушной атаки в Краснодарском крае произошло возгорание на нефтебазе в Сочи. Здесь загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. К тушению огня привлечены 127 человек и 35 единиц техники.

В Воронежской области при атаке БПЛА ранения получили четыре человека, троих из них госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте. Из-за удара дрона один частный дом оказался полностью разрушен, еще в нескольких были повреждены стены, крыша и остекление.