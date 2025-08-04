ПВО сбила 11 беспилотников над территорией РФ за два часа

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ вечером 3 августа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские дроны были сбиты в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Четыре БПЛА уничтожили в Крыму, три – в Брянской области, по одному – в Курской и Орловской областях, а также еще два – над акваторией Черного моря.

Ранее в Белгородской области один человек пострадал после взрыва БПЛА. Детонация произошла на парковке коммерческого объекта. Мужчина самостоятельно обратился в больницу.

Еще одна атака БПЛА произошла в Воронежской области, в результате ранения получили четыре человека: троих из них госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте. Из-за удара дрона один частный дом оказался полностью разрушен, еще в нескольких были повреждены стены, крыша и остекление.