В Сочи задержали туристов, снявших видео на фоне горящей нефтебазы

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

В Сочи задержали двух парней и девушку, снявших видео на фоне горящей нефтебазы, сообщили в телеграм-канале МВД по Краснодарскому краю.

Приезжие из Нижнего Тагила сняли ролик, на который наложили песню рэпера Miyagi "Малиновый рассвет". Он разошелся в соцсетях, а отрывки из видео публиковали местные СМИ. В полиции инициировали проведение проверки.

Задержанным от 19 до 21 года. В отношении 20-летней девушки, которая снимала ролик, составлен протокол об административном нарушении по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайно ситуации или угрозе ее возникновения".

Молодые люди признались, что снимали видео в состоянии алкогольного опьянения, и добавили, что выкладывали видео не с целью кого-то оскорбить. Они также подчеркнули, что готовы понести наказание.

В полиции Кубани призвали ответственно относиться к контенту, который публикуется в соцсетях, и напомнили о недопустимости съемок рядом с местами ЧС, если это мешает работе экстренных служб или нарушает закон.

Возгорание на нефтебазе в Адлерском районе произошло после атаки беспилотника. К тушению было привлечено 127 человек и 35 единиц штаба. Известно, загорелся один резервуар объемом 2 000 кубометров.

