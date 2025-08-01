Пожар локализован на 2,3 тыс "квадратах" в Челябинске

В Челябинске локализовали пожар, произошедший на 2 300 "квадратах", сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале

К тушению привлечены более 130 специалистов и 37 единиц техники, а также пожарный поезд.

Склад, на котором происходит пожар, использовался для хранения алкогольной продукции, рассказали ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Челябинской области. При этом уточняется, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Возгорание произошло на улице Игуменке в Челябинске, на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, однако работу усложняет высокая пожарная нагрузка в здании. По последним данным, никто не пострадал.

