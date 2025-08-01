Склад горит на площади 2,3 тыс "квадратов" в Челябинске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Челябинске горит склад на площади 2,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошел на улице Игуменке. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании.

"К работам привлечены более 60 специалистов и 15 единиц техники МЧС России. По последним данным, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар произошел в ангаре с картоном и бытовыми отходами в Ленинградской области, его площадь достигла 1,2 тысячи "квадратов". Позже крыша здания обрушилась на площади 600 квадратных метров. К тушению огня были привлечены более 30 специалистов и 12 единиц техники.