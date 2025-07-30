Крыша горящего в Ленобласти ангара обрушилась на площади 600 кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крыша ангара, загоревшегося в деревне Лепсари Ленинградской области, обрушилась на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что к тушению огня привлечены более 30 специалистов и 12 единиц техники.

Крупный пожар площадью 1,2 тысячи "квадратов" вспыхнул в складском металлическом ангаре в Ленинградской области вечером 29 июля. Внутри него находятся картон и бытовые отходы. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Ранее офисное здание частично обрушилось в Екатеринбурге, на улице Мартовской. Предварительно, обрушение произошло с 1-го по 3-й этаж из-за ветхого состояния здания. В результате ЧП пожара или задымления не было.