СК: причиной пожара в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем

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Следователи предположили, что пожар в доме в Балашихе мог произойти по причине неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В ведомстве также рассказали, что после ликвидации возгорания был госпитализирован один из пожарных, который в результате скончался, несмотря на оказанную помощь.

Сейчас следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить все причины и обстоятельства случившегося. Также назначено проведение комплекса судебных экспертиз.

Пожар произошел на последнем этаже жилого дома на улице Флерова вечером 31 июля. Затем огонь быстро распространился на кровлю здания. Изначально площадь возгорания составила 400 "квадратов", однако спустя время его удалось локализовать на площади 550 квадратных метров, а после – полностью потушить.

В результате погибли два человека – один из жильцов дома и сотрудник "Мособлпожспаса". Еще 90 человек удалось эвакуировать.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.