Число погибших при пожаре в доме в Балашихе возросло до двух

Видео: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Число погибших при пожаре в доме в подмосковной Балашихе возросло до двух. Об этом рассказал глава округа Сергей Юров.

"К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса" погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он в своем телеграм-канале.

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией пожара. Дом отключен от всех коммуникаций, жильцы эвакуированы.

Как подчеркнул Юров, для удобства жителей открыт пункт временного размещения на стадионе "Метеор". В нем доступна медицинская помощь, вода и питание.

Жителям дома или собственникам квартиры для получения дополнительной информации нужно обращаться по телефону +7 (903) 747-41-53.

О пожаре в жилом доме на улице Флерова стало известно вечером 31 июля. Возгорание началось в квартире на последнем этаже, после чего огонь распространился на крышу здания. Изначальная площадь составляла 400 "квадратов", позже его удалось локализовать на 550 "квадратах".

Спасатели эвакуировали 90 жителей дома, причем одну женщину сотрудники МЧС вынесли на руках с четвертого этажа.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Московской области контролирует расследование и выяснение причин пожара.