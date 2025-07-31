Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 21:00

Происшествия

Пожар потушен в доме в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале областного подразделения ведомства.

В настоящее время психологи министерства продолжают работать с жильцами дома. В свою очередь, эксперты выясняют причину возгорания.

Пожар произошел в жилом доме на улице Флерова вечером 31 июля. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже, после чего огонь перекинулся на крышу здания. Изначально его площадь составляла 400 "квадратов", позже его удалось локализовать на 550 "квадратах".

В результате погибли два человека – жилец и сотрудник "Мособлпожспаса". Спасателям удалось эвакуировать 90 жителей дома. Все они находятся в пункте временного размещения в школе.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В свою очередь, прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин возгорания.

Два человека погибли в результате пожара в доме в Балашихе

Читайте также


происшествияпожар

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика