Пожар потушен в доме в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале областного подразделения ведомства.

В настоящее время психологи министерства продолжают работать с жильцами дома. В свою очередь, эксперты выясняют причину возгорания.

Пожар произошел в жилом доме на улице Флерова вечером 31 июля. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже, после чего огонь перекинулся на крышу здания. Изначально его площадь составляла 400 "квадратов", позже его удалось локализовать на 550 "квадратах".

В результате погибли два человека – жилец и сотрудник "Мособлпожспаса". Спасателям удалось эвакуировать 90 жителей дома. Все они находятся в пункте временного размещения в школе.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В свою очередь, прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин возгорания.