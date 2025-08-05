Силы ПВО ликвидировали 13 БПЛА над регионами РФ за 2 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 13 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 22:00 по московскому времени 4 августа до 00:00 5 августа. По данным оборонного ведомства, 12 дронов было ликвидировано над территорией Брянской области и один – в небе над Калужской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО ликвидировали 61 украинский БПЛА над регионами России ночью 4 августа. При этом 12 дронов было уничтожено в Воронежской области и 11 – в Крыму.

Также силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. Из-за падения обломков БПЛА был перебит высоковольтный провод в Иловлинском районе. Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что специалисты оперативно восстановили электроснабжение в поселке Иловля и ближайших населенных пунктах.