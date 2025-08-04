04 августа, 07:32Происшествия
Средства ПВО сбили ночью 61 беспилотник над территорией РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили прошедшей ночью 61 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.
По данным ведомства, 12 дронов уничтожили в Воронежской области, 11 – в Крыму, восемь – в Белгородской области, шесть – в Волгоградской, по два дрона сбили в Брянской и Ростовской областях, а также еще по одному в Рязанской области и Московском регионе.
Кроме того, 18 воздушных целей удалось перехватить над акваторией Черного моря.
В Волгоградской области беспилотники попытались атаковать объекты транспортно-энергетической сферы. В Иловлинском районе при падении обломков БПЛА был перебит высоковольтный провод. Кроме того, во Фролово произошел пожар в техническом здании железнодорожной станции Арчеда.
Пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Вместе с тем в районе станции Арчеда временно ограничили движение поездов, чтобы ликвидировать неразорвавшийся дрон на ж/д путях.
По данным РЖД, из-за падения фрагментов БПЛА на пути задерживаются четыре пассажирских состава и один пригородный поезд. Максимальное время задержки составляет 1,5 часа.