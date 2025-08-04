Пять поездов задерживаются из-за падения БПЛА на станции в Волгоградской области

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Пять поездов задерживаются в пути в связи с падением обломков беспилотника на станции Арчеда в Волгоградской области. Об этом сообщает Приволжская железная дорога.

Уточняется, что задерживаются пассажирские поезда маршрутов Москва – Волгоград, Волгоград – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Волгоград и Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородный поезд Алексиково – Арчеда. Максимальное время задержки составляет 1,5 часа.

Железнодорожники делают все необходимое, чтобы сократить время задержки поездов. Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.

Средства ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области в ночь на понедельник, 4 августа.

Во Фролове произошел пожар в техническом здании станции Арчеда. На место прибыли все необходимые спецслужбы. Пассажирская инфраструктура вокзала не пострадала. В районе станции временно ограничили движение поездов для ликвидации неразорвавшегося беспилотника на ж/д путях.