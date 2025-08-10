Форма поиска по сайту

Новости

10 августа, 16:03

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ухты в Коми

Фото: depositphotos/Shebeko

Ограничения на прилет и вылет самолетов введены в аэропорту Ухты в Коми. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По словам Кореняко, ограничения вводятся временно. Он уточнил, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В этот же день, 10 августа, работу приостанавливал аэропорт Геленджика. Он не принимал и не отправлял самолеты. Однако спустя время в этой воздушной гавани были сняты все временные ограничения.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов продолжают действовать и в аэропорту Калуги. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

