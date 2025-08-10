Аэропорт Геленджика приостановил работу

Фото: ТАСС/Николай Яковлев

Аэропорт Геленджика приостановил свою работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, такие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

При этом в 10:34 по московскому времени аэропорт принял первый рейс после снятия ограничений, введенных 8 августа. Его выполнила авиакомпания S7.

Ранее аналогичные меры объявлялись в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Саратова. Гавани не принимали и не отправляли рейсы. Позже они вернулись к штатному режиму работы.

При этом спустя время запреты вновь были введены в аэропорту Калуги. Гавань закрылась на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности.

