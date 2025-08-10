10 августа, 10:53Транспорт
Ограничения введены на работу аэропорта Калуги
Фото: ТАСС/Алексей Смышляев
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Ранее аналогичные меры объявлялись в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Саратова. Гавани не принимали и не отправляли рейсы. Позже они вернулись к штатному режиму работы.
Кроме того, запреты были введены в аэропорту Сочи. Однако меньше чем через час они были сняты. Воздушная гавань вернулась к работе.