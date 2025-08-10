Форма поиска по сайту

10 августа, 10:53

Транспорт

Ограничения введены на работу аэропорта Калуги

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее аналогичные меры объявлялись в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Саратова. Гавани не принимали и не отправляли рейсы. Позже они вернулись к штатному режиму работы.

Кроме того, запреты были введены в аэропорту Сочи. Однако меньше чем через час они были сняты. Воздушная гавань вернулась к работе.

транспортрегионы

