Временные ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов полностью восстановили прием и выпуск самолетов.

При этом сохраняются ограничения в аэропорту Калуги. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает гражданские рейсы.

Ранее были сняты ограничения на работу в аэропорту Саратова. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.