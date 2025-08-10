Форма поиска по сайту

10 августа, 05:57

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Фото: 123RF/olgavolodina

Временные ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов полностью восстановили прием и выпуск самолетов.

При этом сохраняются ограничения в аэропорту Калуги. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает гражданские рейсы.

Ранее были сняты ограничения на работу в аэропорту Саратова. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

транспортрегионы

