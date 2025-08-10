Ограничения на полеты сняты в аэропорту Геленджика

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, они были необходимы для обеспечения безопасности.

Аэропорт Геленджика приостанавливал свою работу утром 10 августа. Он не принимал и не отправлял воздушные суда. При этом в 10:34 по московскому времени аэропорт принял первый рейс после снятия ограничений, введенных 8 августа. Его выполнила авиакомпания S7.

Ранее аналогичные меры объявлялись в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Саратова. Гавани не принимали и не отправляли рейсы. Позже они вернулись к штатному режиму работы.

При этом спустя время запреты были введены в аэропорту Калуги. Гавань закрылась на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности.

