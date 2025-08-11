Новости мира: в Турции произошло землетрясение магнитудой 3,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,2 в Анкаре. Ситуация тяжелее на северо-западе и западе страны, где ранее стихия разрушила 16 зданий. Четыре из них были жилыми. В результате погиб один человек, пострадали 29. Толчки длились около 30 секунд и ощущались в десяти районах, включая Стамбул.

В Узбекистане завершился трехдневный праздник дыни в Хиве, который собрал около миллиона гостей. Сотни фермеров представили свой урожай, включая уникальные сорта. Посетители участвовали в дегустациях, мастер-классах, спортивных состязаниях и примеряли национальные костюмы.

