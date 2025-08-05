Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 11:30

Происшествия

Новости мира: масштабное наводнение произошло в Венесуэле

Новости мира: масштабное наводнение произошло в Венесуэле

Несколько российских туристов отравились во время отдыха на Кубе

Прокуратура Москвы потребовала через суд запретить женщине держать четырех кошек

Новости регионов: автоцистерна въехала на территорию жилого дома в Абинске

Режиссер "Электротеатра Станиславский" устроил дебош в московском баре

Более 30 человек пострадали в аварии с автобусом в Тульской области

Новости мира: баржа для запуска фейерверков вспыхнула в Японии

Новости регионов: новое сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки

ДТП с грузовиком и автомобилем скорой помощи произошло ночью в Москве

Фургон загорелся под мостом на Волоколамском шоссе в Москве

В Венесуэле из-за проливных дождей началось масштабное наводнение. Реки вышли из берегов и затопили сотни домов, некоторые рыбацкие поселки оказались полностью под водой. Власти страны задействовали план экстренного реагирования и помогают пострадавшим.

В районе хорватского острова Вис разыгрался сильный шторм. Стихия застала многочисленные яхты и туристов в Адриатическом море. Волны и сильная качка создавали опасную обстановку на побережье, но все суда выдержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика