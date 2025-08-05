Новости мира: масштабное наводнение произошло в Венесуэле

В Венесуэле из-за проливных дождей началось масштабное наводнение. Реки вышли из берегов и затопили сотни домов, некоторые рыбацкие поселки оказались полностью под водой. Власти страны задействовали план экстренного реагирования и помогают пострадавшим.

В районе хорватского острова Вис разыгрался сильный шторм. Стихия застала многочисленные яхты и туристов в Адриатическом море. Волны и сильная качка создавали опасную обстановку на побережье, но все суда выдержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.