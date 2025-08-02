Новости регионов: на Камчатке проснулись сразу несколько вулканов

На Камчатке проснулись сразу несколько вулканов. Шивелуч, Безымянный, Карымский и Камбальный уже извергаются, а еще один готовится выбросить лаву. Выплески могут достигать 10 километров. Огромные серые облака пепла уже видны даже их космоса. Региональное управление МЧС просит местных жителей и туристов воздержаться от поездок и походов в радиусе 10 километров от вулканов.

Гроза с градом и шквалистым ветром обрушились на пригород Новосибирска. Дожди заливают парковки, а град, размером с куриное яйцо наносит урон автомобилям и выбивает стекла в домах. Порывы ветра уже повалили несколько деревьев, также наблюдаются перебои с электроэнергией. Энергетики уже держат наготове более 100 сотрудников и 40 бригад. Жителей просят соблюдать осторожность: не приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров и не пытаться чинить электросети самостоятельно.

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