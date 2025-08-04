Новости мира: легкомоторный самолет рухнул в море в американском штате Северная Каролина

Легкомоторный самолет рухнул в море в американском штате Северная Каролина. Момент падения успели снять очевидцы. В воздухе у судна возникли технические неполадки, из-за чего пилот решил приземлиться на воду. В итоге самолет плавно приблизился к водной поверхности, а потом рухнул с небольшой высоты. Пилота выбросило из кабины, его доставили на берег спасатели и передали медикам.

В Китае серьезные ограничения затронули госслужащих – им теперь нельзя покидать страну. Это же касается врачей и медсестер. Их заставили сдать загранпаспорта и даже при выезде из города обязали отчитываться перед работодателем. Отказать в приеме на работу могут и обычным гражданам, вернувшимся из-за рубежа. В отдельных районах у чиновников требуют ссылки на личные соцсети, а в некоторых запретили обедать в группах более трех человек. Власти объясняют это защитой от шпионов и политической дисциплиной.

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