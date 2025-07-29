Новости мира: в Пекине переселили более 80 тыс жителей из-за проливных дождей

В Пекине переселили более 80 тысяч жителей из-за проливных дождей. Самая опасная ситуация сложилась в северных районах города. По последним данным, из-за подтоплений, вызванных осадками, уже погибли более 30 человек. На данный момент в Пекине действует наивысший уровень экстренного реагирования из-за погоды. По данным министерства водных ресурсов, по всей стране из берегов вышли более 40 рек. Ливни в разных регионах продолжатся еще трое суток.

Три человека погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в штате Невада, сообщила местная полиция. Огонь открыли у казино. Известно, что один из пострадавших – полицейский. Стрелявшего удалось сразу задержать. О мотивах нападения пока ничего неизвестно. На допросах не удалось установить связь нападавшего с жертвами.

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