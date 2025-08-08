Последствия сильных ливней ликвидируют в Сочи

Видео: телеграм-канал SHOT

В Сочи коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия сильного ливня, который привел к локальным подтоплениям дорог, территорий, подъемам воды в нескольких реках и падению деревьев на федеральной трассе, сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

Во время непогоды в предгорьях Лазаревского района выпало около 95 миллиметров дождевой воды, в то время как в прибрежной части зафиксировали более 40 миллиметров осадков. Уровень воды в реках Лоо и Хобзе не поднялся до критического значения, однако власти проинформировали местных жителей о возможной опасности.

Кроме того, подтопление проезжей части и двух придомовых участков произошло в курортном микрорайоне Вардан в Лазаревском районе, что, по данным СМИ, привело к нарушению движения транспорта.

Скопление воды также было замечено на территории больницы № 3 и вдоль туристических зон в Хостинском районе. Специалисты расчистили ливнестоки от растительного мусора и убрали с дороги упавшие деревья.

"Также утром упавшее дерево стало причиной затруднения движения транспорта на федеральной трассе в районе улицы Семашко. Дежурные бригады оперативно распилили его и освободили проезд", — уточнила администрация и добавила, что аналогичные работы были проведены рядом с селом Голицыно на участке, по которому проезжают маршруты № 105, 105с, 535.

В настоящий момент городские системы работают в штатном режиме. Отдыхающих предупредили, что пляжи будут функционировать в соответствии с фактической погодой.

Тем временем ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в беседе с РИА Новости подчеркнуло, что после непогоды реки в Сочи находятся в руслах. За ситуацией наблюдают мониторинговые группы. Местная ГАИ, в свою очередь, подтвердила, что в Вардане движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

По информации Гидрометцентра Сочи, в городе и Сириусе до 9 августа включительно ожидаются неблагоприятные погодные условия. Там прогнозируются сильные дожди и ливни с грозой, градом и усилением ветра до 15–18 метров в секунду.

При этом в горных районах могут сойти небольшие селевые потоки, а на побережье Черного моря от Магри до села Веселого установлена опасность возникновения смерчей над водой.

Как ранее отмечал эколог Георгий Каваносян, европейскую часть континента атакуют ливни из-за изменений климата. По его словам, с избытком воды на улицах не справляется канализация почти по всей Европе. Система не была рассчитана на то, что к 2050 году климат в этой части мира станет субтропическим.