11 августа, 11:15

Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гроз

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, предупреждение будет действовать до вечера 11 августа. Местами ожидаются сильные ливни, за которые может выпасть до трети месячной нормы осадков.

По данным синоптиков, погоду в регионе формирует атмосферный фронт циклона, центр которого находится над Карелией. Днем температура воздуха составит около 19 градусов, вечером – 17.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Кулик Евгения Мирошкина

