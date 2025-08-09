Первые пациенты получат экспериментальную вакцину от рака уже осенью

Уже этой осенью пациенты начнут получать экспериментальную вакцину от рака. Об этом сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Первые дозы предназначены для больных онкологической меланомой.

Препарат находится на стадии клинических испытаний. Если результаты будут положительными, разработку масштабируют и на другие виды онкологических заболеваний. Сейчас вакцина ориентирована на опухоли с высокой генетической изменчивостью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.