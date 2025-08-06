Правительство поручило сформировать реестр судов, попадающих "под списание"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кабмин потребовал от Минтранса, Минпромторга, Минэнерго и Минэкономразвития РФ разработать и сверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, которые подпадают "под списание" и должны быть заменены. Это указано на сайте правительства.

Кроме того, ведомства должны исходя из реестра составить список предложений по продлению и расширению программы льготного лизинга.

Такие решения были приняты после совещания по мерам стимулирования обновления российского флота, которое провели первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер РФ Виталий Савельев. На собрании также находились глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и представители грузоотправителей, Минтранса, Минэнерго, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина России, судостроительных и транспортных компаний.

На совещании было рассмотрено сразу несколько тем, затрагивающих использование устаревшего флота. Кроме того, участники собрания обсудили подходы к выработке практических механизмов по модернизации российского флота с учетом потребностей грузоотправителей, интересов судостроителей и соблюдения баланса бюджета РФ.

Ранее Владимир Путин утвердил стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года. Она включает в себя анализ развития военно-политической обстановки, возможных вооруженных конфликтов и потенциала ведущих военно-морских держав. Вместе с тем в документе дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта спецоперации.

