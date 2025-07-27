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Владимир Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович", который участвовал в отражении атак беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали", – отметил он.

Как рассказали российскому лидеру, атака была обнаружена корабельным расчетом, после чего были даны соответствующие команды.

Также, как отметил Путин, морская пехота России героические исполняет все задачи и показывает себя с лучшей стороны. Президент уточнил, что речь идет о всех военных береговой части и морской пехоты.

Кроме того, российский лидер указал, что командир фрегата повышен в звании до капитана 2-го ранга.

"Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания", – добавил глава государства.

Ранее Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года. Она включает в себя анализ развития военно-политической обстановки, возможных вооруженных конфликтов и потенциала ведущих военно-морских держав. Вместе с тем в документе дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта спецоперации.

