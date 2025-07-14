Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Москвичи с опасными нарушениями сердечного ритма получают шанс на полноценную жизнь благодаря современным высокотехнологичным операциям. Об этом рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Речь идет о кардиовертере-дефибрилляторе нового поколения – специальном аппарате, который устанавливается подкожно. Прибор следит за ритмом сердца и при необходимости может восстановить его с помощью электрического импульса или выполнить автоматическую дефибрилляцию.

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