14 июля, 14:30Общество
Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Москвичи с опасными нарушениями сердечного ритма получают шанс на полноценную жизнь благодаря современным высокотехнологичным операциям. Об этом рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.
Речь идет о кардиовертере-дефибрилляторе нового поколения – специальном аппарате, который устанавливается подкожно. Прибор следит за ритмом сердца и при необходимости может восстановить его с помощью электрического импульса или выполнить автоматическую дефибрилляцию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.